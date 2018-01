SONDAGGI ELETTORALI Elezioni 2018: M5S in calo, risale Forza Italia

Elezioni Politiche 2018 / Gli ultimi sondaggi elettorali Index (Piazzapulita 18/1), con le intenzioni di voto a partiti e coalizioni, e le preferenze dell’elettorato sul prossimo premier d’Italia

SONDAGGI ELETTORALI Elezioni 2018: M5S in calo, sale Forza Italia

Ecco cosa è emerso dai sondaggi politici elettorali Index, divulgati nel corso della puntata di Piazzapulita di giovedì 18 gennaio 2018. Intenzioni di voto Elezioni Politiche 2018: il primo partito resta il M5S con il 27,5%, ma in calo di mezzo punto rispetto alla settimana scorsa. Stabile il PD al 24,0%, si conferma terza forza politica Forza Italia al 15,6% che guadagna lo 0,6% e allunga sulla Lega al 13,6%, che perde lo 0,1%. Liberi e Uguali al 6,5% sale di 3 decimi, Fratelli d’Italia flette dello 0,1% e scende al 5,3%. Noi con l’Italia è indicato all’1,5% (-0.1%), Altri di CDX 1,0%, il che porta la coalizione del Centrodestra ad un totale del 37,0%, in rialzo di 3 decimi rispetto a 7 giorni fa. Il Centrosinistra composto dal PD, Insieme all’1,5%, +Europa 1,5%, Civica Popolare 0,8%, arriva a totalizzare il 27,9%, in flessione dello 0,1%. A livello di coalizione, scende seppur di poco al terzo posto il Movimento 5 Stelle che corre da solo. Manca la proiezione seggi, ma a vista, se il voto del 4 marzo 2018 confermasse l’esito degli ultimi sondaggi elettorali Index, nessuna coalizione dovrebbe avere la maggioranza. Ma andiamo oltre con i dati sul gradimento Premier.

