Sondaggi elettorali Elezioni Politiche 2018: intenzioni di voto (proporzionale e maggioritario)

SONDAGGI ELETTORALI TECNE’ 30/1/2018 (COALIZIONI) – Se nel proporzionale, nessun partito si avvicina nemmeno lontanamente al 40%, nel maggioritario, l’alleanza FI-Lega-Fdi-Noi con l’Italia che costituisce il Centrodestra, ci va assai vicino con il 39,0%, restando stabile rispetto alla settimana scorsa. Il Movimento 5 Stelle con il 27,8% vale ad oggi, più di tutta la coalizione di Centrosinistra che è stimata al 25,9%, in calo di 3 decimali. La Sinistra di Grasso vale il 6,2%. A questo punto, cosa può cambiare lo scenario politico in 33 giorni? Tra indecisi e astensionisti, Tecnè rileva che ci si assesti al 42,8%, una percentuale altissima che può rovesciare i dati attuali. Per capire a favore di chi, ci sono un paio di considerazioni da fare. I giovani rappresentano la fascia che ha meno propensione ad andare a votare, probabilmente non avendo nessuna fiducia della politica. La maggior parte di essi (quelli che hanno espresso il voto), vota M5S, questo lascia pensare che se una parte di loro che oggi non voterebbero, cambiassero idea, potrebbero portare consensi soprattutto ai 5 Stelle, i cui numeri però, sono troppo bassi per pensare di vincere le Elezioni correndo da soli. D’altro canto, in precedenti sondaggi effettuati da altri istituti, abbiamo notato che tra gli indecisi, molti elettori sono del PD e in parte di Forza Italia. In questo secondo caso, se una parte di loro andasse a votare il 4 marzo, sarebbe il Partito Democratico ad avere maggiori margini di crescita, ma qualcosa anche Berlusconi. Per Forza Italia contare su ex elettori, oggi indecisi, vorrebbe dire poter portare la coalizione del Centrodestra a raggiungere i 316 seggi necessari per governare. Ma stiamo solo ipotizzando, fra l’altro il margine di errore dichiarato dagli stessi sondaggisti, fluttua intorno al 3%. Tecnè tra l’altro, è uno degli istituti che assegna la più alta percentuale al Centrodestra, motivo per cui, al momento lo scenario più probabile è che nessuno riesca ad ottenere la maggioranza. […]