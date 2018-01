Sondaggi elettorali Euromedia e Piepoli per le Elezioni Politiche 2018 e le Regionali di Lazio e Lombardia

ANALISI ELETTORATO 18-24 ANNI – Il Movimento 5 Stelle sarebbe ancora più largamente in testa, il 30% è la stima di Piepoli, addirittura il 34% per Euromedia. Per quanto concerne il PD, l’indicazione è 27,6% per Euromedia e 29% per Piepoli. Entrambi i partiti gioverebbero dal voto dei giovanissimi, mentre penalizzati sarebbero i partiti del Centrodestra: Forza Italia 14,3% Euromedia e 14% Piepoli, Lega 11,3% Euromedia e 12% Piepoli, Fratelli d’Italia 3% Euromedia e 4% Piepoli. Il Centrosinistra raggiungerebbe il Centrodestra in un range tra il 30 e il 32,5%, il M5S sarebbe in testa anche come coalizione per Euromedia, quasi alla pari per Piepoli. Decisamente pesante l’astensione dei giovanissimi, 45,2% per Euromedia (NR Piepoli), questo vuol dire che evidentemente, l’elettorato tra i 18-24 anni, è quello che meno di tutti crede nella classe dirigente.

Secondo un’analisi condotta solo da Euromedia sugli indecisi, la più alta percentuale appartiene agli elettori del PD (8,0%), secondo posto per Forza Italia (3,2%), in pratica, la possibilità di crescere e di tanto, è ad appannaggio del partito di Renzi, in parte anche di quello di Berlusconi, mentre sono molto più fedeli e decisi, quelli del M5S, Lega, FDI, Liberi e Uguali.