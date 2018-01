Elezioni Regionali 2018, il prossimo 4 marzo si voterà anche in Lombardia e nel Lazio: le intenzioni di voto secondo gli ultimi sondaggi politici

Sondaggi elettorali Index e Piepoli, Elezioni Regionali 2018: la situazione nel Lazio e in Lombardia – Non solo elezioni politiche: il prossimo 4 marzo 2018, infatti, si voterà anche per le regionali nel Lazio e in Lombardia (Nel 2018 si voterà anche in Molise, proprio il 4 marzo, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Basilicata). Prima di andare a vedere i sondaggi elettorali riepiloghiamo la situazione – per quanto riguarda i candidati principali – nelle due regioni: ricordiamo che in entrambi i casi non è previsto il ballottaggio.

Alle elezioni regionali 2018 nel Lazio troveremo tra i candidati Nicola Zingaretti, governatore uscente, per il Centrosinistra; Roberta Lombardi, attualmente deputata, per il Movimento 5 Stelle; Maurizio Gasparri dovrebbe essere il prescelto nel Centrodestra, mentre Sergio Pirozzi – attuale sindaco di Amatrice – potrebbe correre da solo con una lista civica.

Per quanto riguarda le elezioni regionali 2018 in Lombardia, il governatore uscente Roberto Maroni ha rinunciato alla ricandidatura: al suo posto il Centrodestra schiererà Attilio Fontana, ex sindaco di Varese, mentre il Centrosinistra candiderà Giorgio Gori. Per il Movimento 5 Stelle troviamo Dario Violi.