Sondaggi elettorali IPR: PD al minimo storico, il M5S ha più consensi del Centrosinistra – Elezioni 2018

Gli ultimi sondaggi elettorali per le Elezioni Politiche 2018 di IPR Marketing del 23/01. Svetta il Centrodestra e stacca tutti, ma la maggioranza non è vicinissima

Sondaggi elettorali IPR per le Elezioni Politiche 2018: ancora non ci sono i numeri per la maggioranza

Come dicono ormai tutti i sondaggisti, la coalizione di Centrodestra è nettamente avanti anche secondo Antonio Noto di IPR Marketing, che la indica al 37%, dunque ancora distante, pur se non di molto, dal poter ottenere la maggioranza e vincere le Elezioni 2018 per andare al Governo. Il Movimento 5 Stelle si colloca alle sue spalle ma decisamente indietro con il 28% (c’è da tener conto che corre da solo mentre il CDX è composto dai consensi di FI-Lega-FDI-Noi con l’Italia). Si conferma la crisi del Centrosinistra che è dietro anche al M5S con il 27%. Liberi e Uguali che rappresenta la Sinistra, è al 6%. Altri 2%.

Passiamo alle intenzioni di voto per i partiti all’interno delle coalizioni, sempre divulgate tramite i sondaggi elettorali IPR Marketing nel corso della trasmissione tv Cartabianca del 23 gennaio 2018. Forza Italia guida la coalizione del Centrodestra con il 16%, più staccata la Lega al 12%, bene Fratelli d’Italia al massimo storico con il 6%, Noi con l’Italia 3%. Nel Centrosinistra, il PD è stimato attorno al 22%, in pratica ai minimi storici. + Europa Bonino 2%, Civica Popolare Lorenzin 2%, Insieme (Verdi-Socialisti) 1%. Qual è il trend? […]