Sondaggi elettorali: lo scenario politico tra proporzionale e uninominale – Elezioni Politiche 2018

Prendendo in considerazione i sondaggi elettorali delle ultime due settimane, si può capire capire quali sono i flussi di voto relativi. Lo sostiene nella trasmissione di La7, Tagada del 6 febbraio 2018, il professore Salvatore Vassallo, ordinario di scienza politica e politica comparata all’Università di Bologna. Premettiamo che, i seggi vengono assegnati per il 63% con il proporzionale e per il 37% con l’uninominale. Tradotto in numeri: 386 seggi alla Camera con il proporzionale, 231 con l’uninominale. Al Senato: 193 seggi con il proporzionale, 115 con l’uninominale. In base a ciò, quanti seggi prenderebbero le coalizioni, tenendo conto delle intenzioni di voto degli ultimi sondaggi elettorali per le Elezioni Politiche 2018?

Il Centrodestra è ampiamente in testa con il 36,3% dei consensi, che dovrebbero convertirsi in 144 seggi. Centrosinistra 27,5% (109 seggi), Movimento 5 Stelle 27,3% (108 seggi), Liberi e Uguali 6,4% (25 seggi). Ma sono dati che riguardano solo la parte proporzionale di attribuzione seggi alla Camera, dove un 1% di voti vale circa 4 seggi. L’uninominale sposta molti seggi in più, per cui la sua valenza diventa determinante, tutto si poggia sui candidati. La situazione dei collegi attuale, vede il Centrodestra conquistare il Nord Italia, la parte tirrenica del Centro Sud, più la Puglia, parte della Calabria e della Sicilia. Il centrosinistra prende il Trentino Alto Adige, quasi tutta la Toscana e l’Emilia Romagna, una parte delle Marche. Il M5S ha pochi collegi sicuri, solo in parte della Sardegna e della Sicilia, ma il suo elettorato è molto trasversale. In alcune zone d’Italia c’è ancora tanta incertezza, visto le differenze minime tra le coalizioni. Ma passiamo ai collegi incerti […]