Gli ultimi sondaggi politici elettorali Scenari Politici Winpoll di gennaio 2018: debacle del PD, vola il M5S, Centrodestra lontano dal 40%

Sondaggi elettorali Politiche 2018, clamoroso: PD al 21,4%, M5S oltre il 30%. Proiezioni Seggi Camera e Senato

Gli ultimi sondaggi elettorali WinPoll pubblicati dal sito Scenaripolitici.com, forniscono le intenzioni di voto degli italiani verso le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Apprendiamo di un crollo verticale del PD, deciamente più netto da quello segnalato da altri sondaggisti, di contro un M5S che supera la soglia psicologica del 30%, e con un Centrodestra che pur in alto, resta ancora lontano da quel 40% che gli assicurerebbe la maggioranza.

SONDAGGI ELETTORALI SP WINPOLL DEL 2 GENNAIO 2018 – Il primo partito poliico italiano è il M5S per distacco, con il 30,4% dei consensi, dà addirittura 9 punti percentuali al PD che viene stimato appena al 21,4%. Forza Italia è la terza forza politica con il 15,7%, alle sue spalle Lega Nord al 13,3%. Liberi e Uguali raccoglie un buon 6,8%, seguito da Fratelli d’Italia con il 4,9%. Noi per l’Italia, il quarto polo del Centrodestra, raggiunge il 2,2%, più indietro Insieme (Psi, Verdi, Area Civica) all’1,8%, Alternativa Popolare 1,1%, Liste Autonomiste 1,1%, Potere al popolo 0,7%, + Europa 0,6%. Andiamo a vedere la situazione delle coalizioni.

Il Centrodestra è la coalizione che raccoglie maggiori consensi, ma il suo 36,1% non è sufficiente per ottenere la maggioranza (40%). Il Movimento 5 Stelle pur raggiungendo un ottimo risultato, corre da solo e pertanto resta molto lontano dal poter vincere le Elezioni Politiche 2018, se la passa molto peggio il Centrosinistra che non va oltre il 24,9%. La Sinistra (Liberi e Uguali) è al 6,8%. A pagina seguente la proiezioni Seggi alla Camera e al Senato. […]