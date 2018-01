Sondaggi politici elettorali, la proiezione YouTrend per il Senato in vista delle elezioni politiche 2018: Centrodestra verso la maggioranza assoluta, M5S e PD in affanno a Palazzo Madama

Sondaggi Elezioni Politiche 2018, proiezione Senato: Centrodestra pigliatutto, faticano M5S e PD – Mancano ormai meno di due mesi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 che chiameranno gli italiani alle urne per rinnovare la composizione dei due rami del Parlamento. In queste settimane vanno delineandosi gli schieramenti e di conseguenza è possibile, grazie ai sondaggi elettorali più recenti, effettuare stime e proiezioni sulla possibile situazione dopo la tornata elettorale.

Pochi giorni fa abbiamo pubblicato la proiezione per quanto riguarda la suddivisione dei seggi alla Camera dei Deputati, quest’oggi è il turno del Senato, con la stima di YouTrend per La Stampa del 6 gennaio 2018. Anche in questo caso a trionfare sarebbe il Centrodestra, che riuscirebbe a conquistare quasi la maggioranza assoluta. A Berlusconi, Salvini e Meloni andrebbero 137 seggi sui 309 totali (a cui ne andranno aggiunti i 6 della circoscrizione estero): ne basterebbero a quel punto una ventina – da ricercare tra le altre forze politiche e tra gli eletti all’estero, magari – per controllare Palazzo Madama. Centrosinistra (80 seggi) e Movimento 5 Stelle (78 seggi) possono al massimo accontentarsi della battaglia per essere il secondo schieramento all’interno del Senato. Gli altri seggi (12) sarebbero occupati da Liberi e Uguali. Secondo alcuni calcoli il 39% di consensi potrebbe bastare per ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento.