Sondaggi politici elettorali: il Centrodestra verso il 40%, il M5S perde voti senza Beppe Grillo? (Euromedia)

Ultimi sondaggi politici elettorali: secondo Alessandra Ghisleri la partita si giocherà sul 30% degli indecisi. Lega e Grasso strappano voti al M5S, il Centrodestra continua a guadagnare consensi

Sondaggi politici elettorali: il Centrodestra verso il 40%, M5S perde voti senza Beppe Grillo? (Euromedia) – Quello che sta per aprirsi è un anno cruciale per la politica italiana: tra pochi mesi, infatti, si terranno le elezioni politiche per eleggere i nuovi membri del Parlamento e di conseguenza per la formazione del nuovo Governo. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 4 marzo.

In questi giorni di festa i sondaggi elettorali sono ufficialmente fermi, ma ai microfoni di Repubblica Alessandra Ghisleri dell’istituto Euromedia Research ha fatto un punto della situazione in vista della tornata elettorale di marzo. La partita, fa sapere la Ghisleri, si deciderà sul 30% di elettori ancora indecisi sull’andare a votare. Anche nel restante 70%, però, potrebbero esserci dei movimenti interessanti: un 10% di coloro che hanno già deciso di andare a votare potrebbe spostarsi da una forza all’altra della stessa coalizione o addirittura decidere di votare forze politiche con proposte elettorali affini. E così il Movimento 5 Stelle, in possibile sofferenza a causa dell’uscita di scena di Beppe Grillo, potrebbe perdere qualche voto in favore della Lega o di Grasso. Sorride il centrodestra, con Berlusconi che continua a guadagnare consensi nonostante l’impossibilità di candidarsi. Il centrosinistra secondo gli elettori è principalmente il PD, e i leader più in vista in tal senso sono senza dubbio Gentiloni e Renzi.