Sondaggi politici elettorali, il Pd al tracollo anche nelle regioni rosse. Centrodestra vicino alla maggioranza assoluta

Sondaggi politici elettorali, il Pd tracolla anche nelle regioni rosse. Centrodestra vicino alla maggioranza assoluta

Il tracollo del Pd, secondo i recenti sondaggi politici elettorali, sembra non conoscere soluzione di continuità. Alla luce di un recente sondaggio pubblicato dal quotidiano ‘La Stampa’ e commissionato all’istituto demoscopico Ixè, anche nelle cosiddette ‘regioni rosse’, Emilia Romagna e Toscana, il Pd sembra ormai segnare il passo sul piano dei consensi. Un segno tangibile del fatto che anche le tradizionali roccaforti della sinistra italiana, non hanno gradito l’azione di governo e la gestione del partito da parte di Matteo Renzi e dei suoi luogotenenti. Secondo le ultime stime di Ixè, gli unici collegi che il Pd è sicuro di portare a casa, sono quelli di Scandicci, Sesto Fiorentino, Modena, Empoli e Casalecchio di Reno. Va ricordato che un seggio viene ritenuto certo, solo se il distacco è superiore al 10%.

Secondo lo stesso sondaggio, gli altri 25 collegi sarebbero a rischio per il partito di Renzi, la cui imminenti elezioni politiche potrebbero rivelarsi una vera e propria Waterloo. Non è da sottovalutare, in questo senso, anche la nascita del nuovo soggetto politico di Piero Grasso, Liberi e Uguali, che avrebbe frammentato il consenso a sinistra e che negli ultimi sondaggi è dato in forte ascesa. I sondaggi Ixè però, proprio nelle regioni rosse, avrebbe evidenziato un impatto modesto del nuovo partito di Grasso. In realtà, ciò che non avrebbe apprezzato l’elettorato che tradizionalmente vota a sinistra nelle regioni del centro Italia, sarebbe la svolta in chiave liberale del maggior partito di sinistra. Aver cavalcato battaglie care a Confindustria, come il Jobs Act, e avere assecondato spesso i voleri e gli uomori dei banchieri, non ha di certo giovato alla causa del partito di Renzi. Soprattutto nel Mezzogiorno e nei collegi del nord est, il Pd non sembra in grado di potersela giocare con il blocco di centrodestra e con il M5S che soprattutto al sud potrebbe diventare l’asso pigliatutto. A livello nazionale, il partito di Renzi oscilla tra il 25 e il 26%. Nella pagina successiva potrete leggere le stime attuali per il centrodestra e per il M5S. […..]