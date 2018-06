Sondaggi politici elettorali, Lega primo partito, cala il M5S – Intenzioni di voto SWG

Sondaggi politici elettorali, cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? La Lega supera il M5S, leggera risalita di PD e FI

Sondaggi politici elettorali, Lega primo partito, in calo il M5S – Intenzioni di voto SWG

Il nuovo governo Conte targato M5S-Lega si è insediato da sole due settimane, ma ha già visto esplodere le polemiche relative al caso della nave Acquarius e al censimento dei rom. In questi primi giorni del nuovo esecutivo, dunque, Matteo Salvini è diventato il protagonista numero uno della scena politica, mettendo in ombra Luigi Di Maio e l’intero Movimento 5 Stelle. I risultati dell’opera compiuta dal leader del Carroccio sono evidenti nei sondaggi politici lanciati dal Tg La7, realizzati da SWG, in base ai quali, la Lega avrebbe realizzato il clamoroso sorpasso rispetto al Movimento 5 Stelle.

Per renderci conto della portata di questi risultati, occorre fare un passo indietro e ricordare l’esito delle elezioni politiche del 4 marzo, con il M5S che si era imposto come primo partito al 32,7%, mentre la Lega aveva conquistato il 17,4%. A tre mesi e mezzo di distanza da quella tornata elettorale, la situazione sembra essersi rovesciata.

Se si andasse a votare oggi infatti, la Lega sarebbe il primo partito italiano con il 29,2% dei voti, con un +2,2% rispetto alla scorsa settimana e addirittura un +11,8% rispetto alle elezioni politiche. Il M5S invece si attesterebbe sul 29%, con il 2,5% in meno rispetto alla scorsa settimana ed un calo di quasi 4 punti rispetto al voto di marzo.

Il Pd invece si riposiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali rispetto alla scorsa settimana e anche Forza Italia sale dello 0,6%,attestandosi al 9,2%. Per il partito di Silvio Berlusconi però, la perdita di voti rispetto alle elezioni politiche è evidente, con FI che ha quasi 5 punti in meno rispetto al 14% di marzo. Fratelli d’Italia invece risale dal 3,9% al 4,1%. Per quanto riguarda gli altri partiti invece, Liberi e Uguali si attesta al 2,2%, +Europa di Emma Bonino al 2,0 e Potere al Popolo 1,5%.

Nella seconda pagina troverete cosa pensano gli italiani dell’ipotesi di chiudere i porti alle navi delle ONG […].