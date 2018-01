Sondaggi politici elettorali, proiezioni Youtrend per la Camera 2018: permane l’incertezza

Ecco le ultime stime e le proiezioni Youtrend per la Camera dei Deputati 2018, in vista delle imminenti elezioni politiche.

A Camere sciolte e a poco meno di due mesi dalle elezioni politiche, il quadro delle alleanze e dei possibili vincitori (se mai ce ne sarà uno) rimane alquanto incerto. I sondaggi politici elettorali dei principali istituti demoscopici delineano un quadro abbastanza fluido, in cui non si evidenzia una forza politica o una coalizione in grado di raccogliere una quantità di consensi tale da esprimere una maggioranza di governo in entrambi i rami del Parlamento.

Assisteremo ad una campagna elettorale lunga e sfiancante, nella quale Renzi, Salvini, Berlusconi, Di Maio e gli esponenti illustri degli altri partiti, invaderanno le piazze fisiche e mediatiche del paese, cercando di rubare la scena agli avversari politici in un testa a testa per catturare il numero maggiore di voti. Il nodo dell’astensione rimane una delle variabili impazzite che potrebbero condizionare l’esito del voto, nonostante l’appello di Mattarella, nel discorso di fine anno, contro il partito del ‘non voto’. I numeri dei partecipanti al voto nelle recenti consultazioni elettorali, ha evidenziato una disaffezione crescente degli italiani verso l’istituto del voto e scarsa partecipazione alla vita politica del paese. Imperversa la sfiducia nella capacità della politica di potere incidere sulla vita quotidiana degli italiani. Lo dimostra il crollo dei consensi dei partiti che compongono la maggioranza di governo, la cui azione politica viene riconosciuta dagli italiani come sterile, se non addirittura controproducente. L’istituto demoscopico, Youtrend, ha pubblicato una stima della ripartizione dei seggi potenziale, alla Camera dei Deputati, in base ai recenti sondaggi politici elettorali. Nella pagina successiva potrete leggere la stima della ripartizione dei seggi. […]