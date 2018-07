I sondaggi politici elettorali SWG per il Tg di La7 sulle intenzioni di voto: la Lega di Salvini è ancora il primo partito

Sondaggi politici elettorali Swg La7, 30 luglio 2018: Lega primo partito, cala ancora il PD

Come di consueto il lunedì sera, nel corso del TG La 7, sono stati resi noti i sondaggi politici elettorali aggiornati sulle intenzioni di voto degli italiani, elaborati dall’istituto demoscopico SWG.

Nonostante le continue polemiche legate alla gestione dei migranti, al decreto dignità e al caso dell’aggressione all’atleta Daisy Osakue, il consenso delle due forze politiche che si trovano al Governo del Paese continua ad essere molto alto.

La prima forza continua ad essere la Lega di Matteo Salvini che rispetto ad una settimana fa perde lo 0,4%, ma si attesta al 30,3%. Il Movimento 5 Stelle, invece, dopo aver vissuto un periodo di flessione, sembra essere in ripresa e, rispetto alla scorsa settimana guadagna lo 0,4%, attestandosi al 29,7%.

Continua a calare il Partito Democratico, la cui crisi elettorale non sembra avere fine: nel giro di soli 7 giorni, infatti, il PD ha perso lo 0,7%, scendendo addirittura al 17,4%. Forza Italia, invece, sembra riuscire ad arginare il crollo delle ultime settimane e torna a far registrare dei buoni risultati nel consenso popolare, guadagnando lo 0,7% in 7 giorni che porta FI all’8,6%. Restando a destra, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni perde lo 0,4%, passando dal 4,1% della scorsa settimana, al 3,7%.

