Spread Btp/Bund in tempo reale, oggi 15 novembre 2018: c’è curiosità dopo la risposta del governo all’Ue

L’aggiornamento in tempo reale sull’andamento dello Spread Btp/Bund per la seduta di giovedì 15 novembre

Spread Btp/Bund 15 novembre 2018: gli aggiornamenti sul differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi.

Nuovo appuntamento con gli aggiornamenti sullo Spread Btp/Bund e sull’andamento delle principali borse europee dopo la giornata nel complesso positiva di ieri. Ieri il differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi ha fatto registrare un balzo di 6 punti, chiudendo a 309 punti dai 303 di partenza con un rendimento del decennale italiano che ha toccato quota 3,48%.

Giornata alterna per Piazza Affari che dopo un avvio in netto calo, ha chiuso con un +0,78% a 19.077 punti. Molto male il titolo Mediaset che ha ceduto il 6,8% finale a 2,47 euro dopo la diffusione dei conti resi noti nella serata di martedì. In borsa sono stati scambiati 19 milioni di ‘pezzi’. I timori degli investitori sul futuro della raccolta pubblicitaria del Biscione sta falcidiando il valore del titolo Mediaset, ormai in costante calo da diversi mesi.

In calo i titoli del Biscione

In discesa anche il titolo Mondadori controllato da Fininvest che ha fatto registrare ieri una flessione del 3,9%.

Potrebbe incidere nella seduta di oggi, la frenata dell’economia tedesca che nel terzo trimestre dell’anno ha registrato un calo dello 0,2%, superiore al -0,1% atteso dagli economisti. E’ la prima volta dal 2015 che il pil tedesco chiude un trimestre in negativo. Pesa il calo del comparto auto, la cui produzione nel trimestre ha subito un forte rallentamento a causa dei nuovi standard richiesti per le emissioni. Su questa pagina potrete seguire l’andamento dello Spread Btp/Bund per la seduta di giovedì 15 novembre 2018.