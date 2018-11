Spread Btp/Bund in tempo reale, oggi venerdì 16 novembre 2018: differenziale chiude a 312 punti, Piazza Affari in lieve calo

L’aggiornamento in tempo reale sull’andamento dello Spread Btp/Bund per la seduta di venerdì 16 novembre 2018

Lo Spread tra i titoli di stato decennali italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund) ha chiuso la giornata di oggi, venerdì 16 novembre 2018, a quta 312,20, con una variazione negativa pari all’1,05%. In apertra, lo pread era segnalato a quota 306,80. Stazionari i principali titoli europei, Piazza Affari chiude in leggera flessione.

Ore 17:30, Spread Btp/Bund 312,20 (-1,05%), Ftse Mib -0,14%, Dax +0,088%, Cac 40 -0,11%, Euro-Dollaro 1.14048 (+0,72%), Petrolio 57,02 (+0,99%).

Ore 17:05, Spread Btp/Bund 312,20 (-1,05%), Ftse Mib -0,077%, Dax +0,15%, Cac 40 -0,059%, Euro-Dollaro 1.13954 (+0,63%), Petrolio 57,67 (+2,14%).

Ore 16:15, Spread Btp/Bund 312,90 (-0,95%), Ftse Mib -0,016%, Dax -0,26%, Cac 40 -0,34%, Euro-Dollaro 1.14066 (+0,73%), Petrolio 57,89 (+2,53%).

Ore 15:1o, Spread Btp/Bund 308,90 (-2,09%), Ftse Mib -0,25%, Dax -0,76%, Cac 40 -0,50%, Euro-Dollaro 1.138085 (+0,50%), Petrolio 57,73 (+2,25%).

Ore 13:39, Spread Btp/Bund 308,20 (-2,31%), Ftse Mib +0,09%, Dax -0,10%, Cac 40 -0,23%, Euro-Dollaro 1.13341 (+0,09%), Petrolio 57,31 (+1,51%).

Ore 12:25, Spread Btp/Bund 30760 (-2,50%), Ftse Mib +0,19%, Dax +0.06%, Cac 40 -0.05%, Euro-Dollaro 1.13279 (+0,04%), Petrolio 57,58 (+1,98%).

Ore 10:45 Spread Btp/Bund 306,80 (-2,76%), Ftse Mib +0,15%, Dax +0.35%, Cac 40 +0.30%, Euro-Dollaro 1.13473 (+0,21%), Petrolio 57,15 (+1,22%).

Piazza affari apre in rialzo

La Borsa di Milano ha aperto in rialzo dello 0,7%. L’indice Ftse Mib si è attestasto a quota 19.038,47 punti. Bene Fincantieri (+3%), ma guadagnano anche Brembo (+1,5%), Unipol (+1,7%), Recordati (+1,7%). Segno positivo anche per Saipem (+1,2%) ed Eni (+1%). Avvio positivo anche per le altre Borse europee nell’ultimo giorno settimanale di contrattazioni. Parigi in apertura ha guadagnato lo 0,7%, Francoforte lo 0,64%, Londra lo 0,56%.