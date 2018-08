La guida sui programmi tv trasmessi oggi in prima serata sui principali canali televisivi.

STASERA IN TV, Programmi tv di oggi, giovedì 16 agosto 2018: Rai, Mediaset e altri canali

Su questa pagina potrete leggere il palinsesto dei programmi tv trasmessi oggi, giovedì 16 agosto 2018, in prime time sulle principali emittenti televisive.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 16 agosto 2018, Rai: su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25 verrà tramesso il 19.mo episodio della 10.ma stagione della fiction ‘Don Matteo’ intitolato ‘La Diva’ con Terence Hill e Nino Frassica. Su Rai Due, dalle ore 21:25 verrà trasmesso l’11.mo episodio della seconda stagione di Rosewood intitolato ‘Mummie e collassi’. Su Rai Tre, dalle ore 21:15 andrà in onda la fiction ‘Linea di separazione – Le ombre della guerra’ che narra le vicende di una coppia di giovani innamorati in Germania nel dopo guerra.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 16 agosto 2018, Mediaset: su Canale 5, dalle ore 21:25 andrà in onda il film ‘Immaturi’ diretto da Paolo Genovese con Raoul Bova e Barbara Bobulova. Su Italia Uno, dalle ore 21.22 verrà trasmesso il concerto ‘Battiti Live 2018’ nel quale artisti nazionali e internazionali si esibiranno nella kermesse musicale itinerante per le città di Puglia e Basilicata. Su Rete 4, dalle ore 21:19 verrà riproposta la storica commeedia italiana diretta da Lina Wertmuller intitolata ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’ con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Nella pagina successiva potrete leggere i programmi tv degli altri canali. [….]