Scopri con noi il palinsesto dei programmi tv in prima serata trasmesso dalla principali reti televisive italiane oggi 22 febbraio 2018.

STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, giovedì 22 febbraio 2018: Rai, Mediaset e altre reti – Vediamo insieme quali sono i programmi tv di oggi trasmessi in prima serata dalle principali emittenti televisive italiane.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, Rai: Su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25 andrà in onda l’undicesima e la dodicesima puntata dell’undicesima stagione della fiction ‘Don Matteo’ intitolate ‘Ancora bambina’ e ‘Scegli me’, con Terence Hill e Nino Frassica. Su Rai Due, dalle ore 21:00 andrà in onda Parlamento Elezioni Politiche 2018 – Conferenza stampa. Su Rai Tre, dalle ore 21:15 andrà in onda il documentario ‘Dalla V2 alla luna – La fine del Terzo Reich’.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 22 febbraio 2018, Mediaset – Su Canale 5, dalle ore 21:11 andrà in onda il film d’azione ‘Taken – la vendetta’: piu’ di un anno e’ passato da quando Bryan Mills, agente governativo in pensione, ha salvato la figlia Kim dal rapimento che lo ha costretto a scontrarsi con il mondo sotterraneo e criminale di Parigi. Non ancora del tutto ripresosi dallo shock vissuto, Bryan accetta di fare un viaggio insieme alla famiglia e di recarsi a Istanbul. Su Italia Uno, dalle ore 21:15 verrà trasmesso lo show condotto da Nicola Savino intitolato ’90 Special’ nel quale verranno riproposte le canzoni, gli spot e gli eventi principali che hanno caratterizzato gli anni ’90. Su Rete 4, a partire dalle ore 21:15 andrà in onda il talk show di attualità condotto da Paolo Del Debbio, ‘Quinta Colonna’.[…]