Ecco i programmi tv di stasera trasmessi dalle principali emittenti televisive italiane.

STASERA IN TV – Programmi tv di oggi, giovedì 23 agosto 2018: Rai, Mediaset, La7 e altre reti

Di seguito potrete trovare il palinsesto dei programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 23 agosto 2018, in onda sulle reti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 23 agosto 2018, Rai: su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25, sarà trasmesso ‘Don Matteo’. La fiction che racconta le vicende del prete, interpretato da Terence Hill, che aiuta i carabinieri a risolvere i casi di omicidio. Su Rai Due invece, dalle ore 21:25, va in onda la serie televisiva ‘Rosewood’ che narra la storia del dottor Rosewood, un famoso anatomopatologo che ha uno studio a Miami, dove conduce le autopsie che aiutano la polizia a risolvere i casi più complicati.

Su Rai Tre dalle ore 21:15 appuntamento con la serie tv ‘Apple tree yard – In un vicolo cieco’, tratta dall’omonimo bestseller di Louise Doughty: un torbido segreto avvolge la vita di un’affermata scienziata.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 23 agosto 2018, Mediaset: su Canale 5, alle ore 21:25, va in onda la fiction ‘Sacrificio d’amore’, nella quale si intrecciano le storie di Brando, un giovane cavatore, dell’infermiera Silvia e di Corrado, ingegnere proprietario delle cave di marmo, sullo sfondo degli anni della Prima Guerra Mondiale. Su Italia Uno, dalle ore 21:20, va in onda il concerto ‘Battiti live’: viene riproposta l’edizione 2017 della kermesse musicale itinerante che anima le piazze della Puglia e della Basilicata, con tanti artisti italiani ed internazionali. Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Su Rete 4, dalle 21:30, appuntamento con il film ‘Il Prescelto’: uno sceriffo indaga sulla scomparsa di una ragazza da un’isoletta remota della costa americana e scopre un mistero più grande che si nasconde nelle pieghe della neo-pagana comunità che popola il luogo. […]