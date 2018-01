STASERA IN TV, programmi tv di oggi lunedì 29 gennaio 2018: Rai, Mediaset e altri canali

Scopriamo insieme i programmi tv di oggi, lunedì 29 gennaio 2018 trasmessi dalle principali emittenti televisive.

Vediamo quali sono i programmi tv di oggi, trasmessi dai canali Rai, Mediaset e da altre importanti emittenti tv. Stasera in tv, programmi tv di oggi, lunedì 29 gennaio 2018, Rai: su Rai Uno, dalle ore 21:25 andrà in onda una nuova puntata della fiction tv ‘Romanzo Famigliare’ il family drama dove si intrecciano conflitti tra figli e genitori. Su Rai Due, dalle ore 21:20 andrà in onda ‘Voyager – Ai confini della scienza, speciale Cuore’, il documentario condotto da Roberto Giacobbo. Su Rai Tre, dalle ore 21:15 andrà in onda ‘Presa Diretta’ condotto da Riccardo Iacona con inchieste sui temi scottanti di attualità.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, lunedì 29 gennaio 2018, Mediaset: su Canale 5, dalle ore 21:10 andrà in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei famosi‘ il reality attesissimo giunto alla seconda puntata. Potrete seguire con noi la diretta testuale della seconda puntata. Su Italia Uno, dalle ore 21:20 andrà in onda il film ‘John Wick’ diretto da David Leitch e Chad Stahelski, con Keanu Reeves e Willem Dafoe. Su Rete 4, dalle ore 21;15 verrà trasmesso il film storico ‘Schindler’s List’ diretto da Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. Nella pagina seguente potrete vedere i programmi tv degli altri canali. [….]