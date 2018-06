La guida ai programmi tv di stasera, martedì 5/06/2018, trasmessi in prime time dalle principali reti televisive

STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, martedì 5 giugno 2018: cosa vedere su Rai, Mediaset e altre reti

Su Rai Uno, a partire dalle ore 20:30, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i Wind Music Awards 2018, dall’arena di Verona. Questa la scaletta di stasera: Zucchero, Thomas, Fabrizio Moro ft. Ultimo, Gue Pequeno ft. Elettra Lamborghini, Benji & Fede, Laura Pausini, J-Ax & Fedez, Thegiornalisti, Cristina D’Avena, Ermal Meta ft. Fabrizio Moro, Claudio Baglioni, Lo Stato Sociale, Emma, Rita Ora, Laura Pausini, Sfera Ebbasta, Biagio Antonacci, Francesco Gabbani, Ghali, Levante, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Ultimo, Madman.

Su Rai Due, dalle ore 21:20, andrà in onda il film ‘The Call‘, con protagonista Halle Barry: unoperatrice telefonica, specializzata in casi di emergenza, cerca di dare una mano ad una ragazza che si trova in difficoltà.

Su Rai Tre dalle ore 21:05 appuntamento con il programma di approfondimento e politica ‘#Cartabianca‘, condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, martedì 5 giugno 2018, Mediaset: su Canale 5, dalle ore 21:25, va in onda il film ‘Pelè’, che racconta l’incredibile storia del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958.

Su Italia Uno, dalle ore 21:25, appuntamento con il film ‘Il mistero delle pagine perdute’, con Nicolas Cage: Ben Gates torna in azione: c’e’ da difendere l’onore degli avi che vengono accusati di aver cospirato contro Abramo Lincoln.

Su Rete 4, dalle ore 21:25, va in onda ‘Il Terzo indizio‘, il programma che si occupa di casi di cronaca, condotto da Barbara De Rossi. […]