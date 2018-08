STASERA IN TV – Programmi tv di oggi, sabato 11 agosto 2018: Rai, Mediaset, La7 e altre reti

La guida ai programmi tv di oggi, sabato 11/08/2018, trasmessi in prima serata dalle principali reti televisive

Ecco i programmi tv della prima serata di oggi, sabato 11 agosto 2018, in onda sui principali canali televisivi italiani, iniziando dal palinsesto Rai.

Su Rai Uno, a partire dalle ore 21:25, va in onda il film ‘La mia bella famiglia italiana‘, con Alessandro Preziosi e Tanja Wedhorn: Paolo torna in Puglia a causa della gravi condizioni di salute di sua madre.

Su Rai Due, dalle ore 21:05, vanno in onda i campionati europei di atletica

Su Rai Tre dalle ore 20:30 appuntamento con il film western ‘Per qualche dollaro in più‘, con Clint Eastwood, Gian Maria Volonte’ e Lee Van Cliff: un cacciatore di taglie e un distinto pistolero, si alleano per dare la caccia ad un sadico bandito messicano.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, sabato 11 agosto 2018, Mediaset: su Canale 5, alle ore 21, va in onda il trofeo Santiago Bernabeu, Real Madrid-Milan, che potrete seguire con la cronaca testuale live sul nostro sito.

Su Italia Uno, dalle ore 21, appuntamento con il film ‘Il signore degli anelli – Le due torri‘: continua il viaggio verso il monte Fato..

Su Rete 4, dalle ore 21:20, va in onda la serie ‘The Transporter‘, è il terzo episodio.[…]