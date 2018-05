Vediamo insieme i programmi tv di oggi, sabato 12 maggio 2018, trasmessi in prima serata dai principali canali televisivi.

STASERA IN TV, Programmi tv di oggi, sabato 12 maggio 2018: Rai, Mediaset e altri canali

Ecco una carrellata dei programmi tv di oggi, in onda in prime time sulle principali emittenti televisive italiane in questo sabato 12 maggio 2018.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, sabato 12 maggio 2018, Rai: su Rai Uno, dalle ore 20:35, in diretta dall’Altice Arena di Lisbona andrà in onda l’Eurovision Song Contest, la popolare gara canora europea che vedrà di scena Ermal Meta e Fabrizio Moro per l’Italia. Potrete seguire la diretta testuale dell’evento sul nostro sito. Su Rai Due, dalle ore 21:20 andrà in onda il 13.mo episodio della nona stagione di ‘N.C.I.S Los Angeles’ intitolato ‘Tigre contro Tigre’. Su Rai Tre, andrà in onda in onda il documentario ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’ intitolato ‘Roma sotto Roma, i segreti nascosti della città’ condotto da Alberto Angela.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, sabato 12 maggio 2018, Mediaset: su Canale 5, dalle ore 21:10 andrà in onda la diretta di ‘Amici’ il talent show condotto da Maria De Filippi che ormai sta giungendo alle battute finali. Potrete seguire la cronaca testuale sul nostro sito. Su Italia Uno, dalle ore 21:20 verrà trasmesso il film d’animazione ‘I Pinguini di Madagascar’ diretto da Eric Darnell’. Su Rete 4, dalle ore 21:15 andrà in onda il film ‘I Segreti Mortali’ diretto da Doug Campbell con Patty McCormack e Angie Patterson. Nella pagina seguente potrete leggere i programmi tv degli altri canali. […]