STASERA IN TV – Programmi tv oggi domenica 14 ottobre 2018: Rai, Mediaset e non solo

Su questa pagina potete consultare i programmi tv in onda oggi, domenica 14 ottobre 2018, in prima serata sui principali canali italiani tra film, sport, fiction e tanto altro. Si parte dal palinsesto Rai, a seguire le trasmissioni Mediaset e delle altre reti in chiaro del piccolo schermo.

Su Rai Uno, alle ore 20:30, in diretta dallo “Stadion Śląski” di Chorzow in onda la partita di calcio Polonia-Italia, valida per il torneo Nations League 2018/19: segui su questa pagina la nostra cronaca testuale dell’evento.

Su Rai Due, alle 21:05, in onda in prima tv il 19° episodio della 15^ stagione del telefilm americano “N.C.I.S.“, dal titolo “La vida mala”.

Su Rai Tre, alle 21:25, Veronica Pivetti conduce il programma di attualità “Amore criminale“, storie di amore e violenza sulle donne.

Programmi tv oggi, sabato 13 ottobre 2018, Mediaset – Su Canale 5, alle ore 21:23, in onda in prima tv la 7^ puntata (titolo “Il re di là dall’acqua”) della 2^ stagione del telefilm “Victoria“, con protagonista Christina Ricci: Victoria si reca in Scozia per una breve vacanza. Quando insieme ad Albert si perde in mezzo a un bosco, i reali vengono ospitati da una coppia di umili contadini senza essere riconosciuti.

Su Italia 1, alle 21:13, torna il programma d’inchiesta “Le Iene Show Domenica“, condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Su Rete 4, alle 21.27, in onda il film d’azione/thriller “Il fuggitivo“, con Harrison Ford e Tommy Lee Jones: è la storia di un famoso dottore accusato dell’omicidio della moglie. Dopo esser stato incastrato, la sua sola via d’uscita è la fuga e la ricerca della verità.

