STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, domenica 15 aprile 2018: Rai, Mediaset e non solo

STASERA IN TV, PROGRAMMI TV DI OGGI, DOMENICA 15 APRILE 2018: LA7, TV8, NOVE E 20

Su La7, alle 20.30, Massimo Giletti conduce il suo programma di attualità e intrattenimento “Non è l’Arena“, con tanti ospiti in studio.

Su Tv8, alle ore 21, sarà trasmesso in differita il Gran Premio di Cina di Formula 1, terza gara del Campionato del Mondo: il ferrarista Sebastian Vettel parte dalla prima posizione e dovrà difendere il suo primato nel mondiale.

Su Nove, alle 21.30, in onda il talent show “Little Big Italy – Manhattan“: Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Su 20, alle ore 21, al via la nuova serie tv “Taken” con il primo episodio (“L’esca perfetta”) della prima stagione: Bryan Mills, ex militare, berretto verde ed eroe di guerra, sta viaggiando su un treno insieme alla giovane sorella, Cali, per raggiungere la casa dei suoi genitori, quando si accorge della presenza di due uomini armati nel suo vagone. Temendo che possano sparare sulla folla, Bryan tenta il tutto per tutto e li affronta, ma succede di tutto…

Ecco i programmi tv in onda questa sera su altri canali del piccolo schermo. […]