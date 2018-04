STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, domenica 29 aprile 2018: Rai, Mediaset e altri canali

STASERA IN TV, PROGRAMMI TV DI OGGI, DOMENICA 29 APRILE 2018: LA7, TV8, NOVE

Su La7, alle 20.35, in onda il programma di attualità di Massimo Giletti “Non è l’Arena“, con ospiti in studio e collegamenti da tutta Italia.

Su Tv8, alle 21, in differita il Gran Premio di Azerbaijian, valido per il Mondiale di Formula 1 2018: il ferrarista Sebastian Vettel parte dalla pole position, seguito dal rivale della Mercedes Lewis Hamilton. Seguite su quest’articolo (a partire dalle 14.10) la cronaca testuale in diretta della gara.

Su Nove, alle 21.30, in onda il programma di cucina “Little Big Italy“: Francesco Panella, noto ristoratore romano e ambasciatore di sapori mediterranei, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia ecc.). In ogni puntata visiterà tre ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?