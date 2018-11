STASERA IN TV / Programmi tv oggi, giovedì 15 novembre 2018: Rai, Mediaset, La7 e altre reti

Previsioni meteo Italia venerdì 16 novembre 2018: Centro

Al Centro: Al mattino sole prevalente salvo qualche nube in più lungo l’Adriatico con locali piogge possibili sull’Abruzzo. Al pomeriggio locali piogge su Abruzzo e basso Lazio, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuvolosità in aumento lungo l’Adriatico ma senza fenomeni di rilievo, peggiora nella notte. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

