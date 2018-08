STASERA IN TV – Programmi tv di oggi, giovedì 2 agosto 2018: Rai, Mediaset, La7 e altre reti

Stasera in tv, programmi tv di oggi, giovedì 2 agosto 2018, altri canali: su La7, dalle ore 21:10, appuntamento con il film ‘Nomad- The warrior’: con Jay Hernandez, Kuno Becker, Jason Scott Lee. La stirpe dei kazaki viene raccontata seguendo le gesta di Mansur, un eroe epico che riunirà le tribù nomadi del suo paese, che riuscirà a liberare sconfiggendo gli occupanti Ungari.

Su Tv8, alle 21:25, va in onda il film ‘Ip Man‘: Yip Man è un rispettato maestro di arti marziali ma non ha interesse a prendere allievi e insegnare la sua arte. L’invasione Giapponese, però, mette in serio pericolo la vita di tutti i suoi compaesani: Yip accetta quindi di addestrarli nell’arte del Wing Chun per autodifesa.

Su Nove, dalle ore 21:30, appuntamento con la partita ‘All star-Juventus‘ (replica): la Juve affronta una selezione dei migliori giocatori della Major League, con Ibrahimovic e Giovinco.