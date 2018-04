Ecco i programmi tv in onda in prima serata oggi, lunedì 16/4, sulle principali reti italiane

STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, lunedì 16 aprile 2018: Rai, Mediaset e altri canali

Scopriamo i programmi tv in onda oggi, lunedì 16 aprile 2018, in prima serata sui principali canali italiani, tra Rai, Mediaset e altre reti del piccolo schermo.

STASERA IN TV, PROGRAMMI TV DI OGGI, LUNEDÍ 16 APRILE 2018: RAI

Su Rai Uno, alle ore 21.25, in onda la replica di una delle nuove puntate della fiction “Il Commissario Montalbano“, dal titolo “Il campo del vasaio”. Protagonista Luca Zingaretti.

Su Rai Due, alle 21.20, sarà trasmesso in prima tv il film thriller “Criminal“, con Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Gal Gadot e Alice Eve: la memoria di un agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto che dovrà usare quei dati per sventare un attacco terroristico.

Su Rai Tre, alle 21.15, spazio al programma “Report“, con una puntata incentrata sui mercati delle autostrade: perché ogni 1° gennaio i pedaggi autostradali aumentano? Conduce il giornalista Sigfrido Ranucci.

STASERA IN TV, PROGRAMMI TV DI OGGI, LUNEDÍ 16 APRILE 2018: MEDIASET

Su Rete 4, alle 21.15, Giuliano Gemma e Bud Spencer sono i protagonisti della commedia “Anche gli angeli mangiano fagioli“: Sonny è campione di catch, Charlie è inserviente in una palestra. Entrambi sognano di fare soldi e, poichè vivono a New York negli anni della grande crisi, l’unico modo per riuscirci è saltare sul carro della criminalità organizzata. Al servizio del boss “Sorriso”, i due amici non hanno però sufficiente mancanza di scrupoli per eseguire i compiti che vengono loro affidati. Quando Sorriso se ne accorge sono guai, ma Sonny e Charlie non sono svelti soltanto di mano.

Su Canale 5, alle 21.25, in diretta dallo Studio 20 di Cologno Monzese (MI) e dell’Area Expo di Rho (MI) va in onda la finalissima del reality Isola dei Famosi 2018 (potete seguire la nostra cronaca testuale su questo articolo). Conduce Alessia Marcuzzi con le partecipazioni di Mara Venier, Daniele Bossari e Stefano De Martino. I concorrenti che si giocheranno la vittoria sono: Amaurys Perez, Nino Formicola, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian.

Su Italia 1, alle 21.25, in onda il film di fantascienza “Batman Begins“, con Christian Bale, Katie Holmes e Michael Caine: dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi genitori, il giovane Bruce Wayne viaggia per il mondo cercando di capire come si possono combattere le ingiustizie. Una volta tornato a Gotham City diventa Batman, un eroe mascherato che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per contrastare le forze del Male che minacciano la città.

Nella pagina successiva i programmi tv in onda oggi sugli altri canali. […]