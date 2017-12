Scopriamo insieme l’offerta televisiva di stasera nella consueta rubrica sui programmi tv di Rai, Mediaset e altri canali

STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, lunedì 25 dicembre 2017: Rai, Mediaset e altre reti – Vediamo insieme quali sono i programmi tv di stasera, lunedì 25 dicembre 2017, trasmessi dai canali Rai, Mediaset e altri canali.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Rai: su Rai Uno, a partire dalle 21:25 andrà in onda il film ‘Belle & Sebastien – L’avventura Continua’. Settembre 1945. La Seconda guerra mondiale e’ finita e il piccolo Se’bastien ha ormai dieci anni. Insieme al cane Belle, Se’bastien attende il ritorno di Angelina, ignorando che questa e’ rimasta vittima di un incidente aereo nel bel mezzo delle foreste transalpine. Su Rai Due, dalle ore 21:20 andrà in onda Voyager-Ai confini della conoscenza, il documentario che svela i segreti della scienza, condotto da Roberto Giacobbo. Rai Tre, dalle ore 21:15 manderà in onda il film ‘Big Hero 6′: Hiro Hamada, brillante prodigio della robotica, si ritrova preso nella morsa di una trama criminale tesa a distruggere la frenetica e altamente tecnologica citta’ di San Fransokyo. Con l’aiuto del robot sua guardia del corpo di nome Baymax, Hiro unisce le sue forze con quelle di un riluttante team di neo-combattenti del crimine per salvare la citta’.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Mediaset: a partire dalle ore 21:25 andrà in onda su Canale 5, la pellicola natalizia intitolata ‘Il peggior Natale della mia vita’: Paolo (Fabio De Luigi) e Margherita (Cristiana Capotondi) sono in attesa del loro primo bambino. La gravidanza e’ quasi giunta al termine quando decidono di trascorrere le vacanze di Natale in un castello di montagna, ospiti insieme a Giorgio (Antonio Catania) e Clara (Anna Bonaiuto), i genitori di Margherita, di Alberto Caccia (Diego Abatantuono), il capo di Giorgio, e di sua figlia Benedetta (Laura Chiatti), anche lei incinta. Su Italia Uno, dalle 21:30 andrà in onda il film ‘Now you see me – I maghi del crimine’. Su Rete 4, dalle ore 21:15 andrà in onda ‘Sette spose per sette fratelli’: I sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica. Nella pagina seguente potrete leggere i programmi tv di altri canali. [….]