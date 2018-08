I programmi tv in onda oggi, mercoledì 01/08/2018, su Rai 1 “SuperQuark”, su Canale 5 “Temptation Island”

STASERA IN TV / Programmi tv oggi mercoledì 1 agosto 2018 – Rai, Mediaset, La7 e altri canali

Si rinnova l’appuntamento con la consueta rubrica dedicata ai programmi tv. Di seguito potrete trovare quali sono i programmi tv che andranno in onda oggi, mercoledì 1 agosto 2018, in prima serata, sui principali canali televisivi italiani, partendo dal palinsesto Rai.

Su Rai 1 alle 21:25 va in onda “SuperQuark”, documentario condotto da Piero Angela che racconta le meraviglie della natura e della scienza, con un’occhio alla storia e alle scoperte che potrebbero rivoluzionare il futuro dell’umanità. Su Rai 2, alle 21:25, sarà trasmesso il diciassettesimo episodio della seconda stagione di “MacGyver”, dal titolo “Pirati nucleari”. Si tratta di un remake della fortunata serie di grande successo degli anni ’80. Su Rai 3, alle 21:15, va in onda il film “Ritorno al Marigold Hotel” che racconta la storia di Sonny ed il suo sogno di ampliare l’Hotel Marigold, realizzando il Secondo Best Exotic Marigold Hotel, anche se dovrebbe utilizzare il suo tempo per organizzare il matrimonio con Sunaina.

Stasera in tv, programmi tv di oggi, mercoledì 1 agosto 2018: canali Mediaset – Alle 21:25, su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”, il docureality che racconta la forza e la debolezza dei rapporti di coppia. Su Rete 4, invece, a partire dalle 21:15, appuntamento con “Cliffhanger – L’ultima sfida”, film che racconta la storia di un operatore del soccorso di montagna, con Sylvester Stallone. Alle 21:15 su Italia 1 va in onda il settimo episodio della seconda stagione di “Chicago Fire”, dal titolo “Aiuto reciproco”.

Nella seconda pagina potrete trovare i programmi che saranno trasmessi stasera da La7, Tv8 e Nove […].