STASERA IN TV / Programmi tv di oggi, venerdì 10 agosto 2018: Rai, Mediaset e altri canali

STASERA IN TV / Programmi tv oggi venerdì 10 agosto 2018: La7, Tv8 e Nove – Su La7, alle ore 21.10, in onda il film thriller “Intrigo a Stoccolma“, Elke Sommer, Paul Newman ed Edward G. Robinson. Su Tv8, alle 21.25, sarà trasmesso “Italia’s Got Talent – Best Of“, il meglio del talent show andato in onda fino a poche settimane fa. Su Nove, alle 21.30, la commedia con Bud Spencer e Cary Guffey “Chissa perchè… capitano a me“: sequel di uno sceriffo poco extra e molto terrestre. Il piccolo H725 torna sulla terra per rimanere con lo sceriffo Scott, ma l’esercito lo perseguita ancora.