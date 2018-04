Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Stazione Spaziale Cinese, Tiangong 1, che a ore impatterà contro l’atmosfera terrestre, rilasciando detriti.

Stazione spaziale cinese Tiangong-1, DIRETTA in tempo reale della caduta: slitta a Pasquetta il rientro

La Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 non rientrerà nel giorno di Pasqua come ha indicato un bollettino della Protezione Civile emesso nella giornata di ieri. Il suo rientro nell’atmosfera, secondo gli ultimi aggiornamenti della Protezione Civile, terrestre dovrebbe avvenire nella giornata di domani, lunedì 2 aprile, salvo rallentamenti inattesi. E’ quanto dichiarato dalla Protezione Civile in una conferenza stampa. Secondo quanto comunicato dal capo della stessa Protezione Civile, il rientro è previsto per le 00:34 italiane, con un margine di errore tra le 5 e le 10 ore. Le fasce orarie nelle quali, i detriti, potrebbero ricadere sul suolo italiano sono ben quattro: dalle ore 4:25 alle 4:55, dalle 5:58 alle 6:28, dalle 7:30 alle 8 e dalle 9:02 alle 9:31. Ovviamente si tratta di dati provvisori suscettibili di modifiche. Potrete seguire sul nostro sito gli aggiornamenti live su eventuali variazioni degli orari.

In un primo momento, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nel corso del tavolo tecnico aveva indicato il primo di aprile come giorno esatto del rientro. Viene confermato l’ambito territoriale che potrebbe essere coinvolto dalla caduta dei detriti. Le regioni interessate sono la Toscana, il Lazio, le Marche, l’Abruzzo, l’Umbria, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Al momento, salvo diverso avviso, sono escluse da possibili conseguenze la Liguria e l’Emilia Romagna. Bassissima è la possibilità che i detriti della Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 possano cadere sul suolo italiano, attualmente stimata attorno allo 0,2%. [….]