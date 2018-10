Stefano Cucchi, nove anni dopo il colpo di scena: parte il processo-bis, Francesco Tedesco accusa due suoi colleghi carabinieri

Stefano Cucchi, colpo di scena al processo: un carabiniere accusa due suoi colleghi per il pestaggio – Nove anni dopo la sua morte, presto potrebbe arrivare una verità processuale definitiva sul decesso di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 16 ottobre 2019 per detenzione di stupefacenti e morto dopo sei giorni all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

In questi giorni, infatti, si sta tenendo il processo-bis sul decesso di Cucchi che vede imputati cinque carabinieri. Uno di questi, Francesco Tedesco, nell’udienza dell’11 ottobre 2018 ha ammesso l’avvenuto pestaggio di Cucchi, accusando tra l’altro due dei suoi colleghi per il fatto, ovvero Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Tedesco, secondo quanto emerge dal verbale di interrogatorio del 9 luglio 2018, ha dichiarato di essere stato presente al pestaggio ma di non aver partecipato materialmente: il carabiniere avrebbe anzi chiesto ai suoi colleghi di smettere. L’imputato, secondo quanto ricostruito dal PM Giovanni Musarò, dopo l’accaduto aveva segnalato il tutto in una notazione di servizio che però risulta sparito: per tale motivo Francesco Tedesco ha presentato una denuncia verso ignoti il 20 giugno 2018.