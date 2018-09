Tragico il bilancio delle vittime per il magnitudo 7.5 che ha colpito l’isola di Sulawesi: soccorritori al lavoro 24 ore su 24. Il video dello tsunami. Aggiornamenti in tempo reale

Terremoto Indonesia, 380 morti per il terribile tsunami | IL VIDEO

É tremendo il bilancio delle vittime del terremoto magnitudo 7.5 che venerdì 28 settembre 2018 ha colpito l’Indonesia, precisamente la parte centrale dell’isola di Sulawesi. Si parla, al momento, di ben 384 morti causati da uno degli tsunami più forti di sempre rilevati nella nazione asiatica. La cifra però, purtroppo, è destinata a salire ancora in quanto mancano all’appello parecchi dispersi e non sono state scoperte tutte le macerie. A riferirlo è Komang Adi Sujendra, direttore dell’Undata Regional Hospital di Palu, il quale afferma che tanti altri feriti o vittime della tragedia si trovano in diversi ospedali della città.

Sujendra, in un video pubblicato sul profilo Twitter dell’Associazione dei medici indonesiani, di cui è presidente, ha annunciato che “ci sono numerose strutture mediche a Palu e che solo all’Undata Regional Hospital ci sono 30 morti, 12 persone che devono essere operate per fratture e nove persone con traumi cranici. La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici. Abbiamo bisogno di tende, medicine, personale medico, coperte e molte altre cose. Spero che possiate aiutarci, in modo da dare alle vittime tutto l’aiuto di cui hanno bisogno”. Il suo è dunque un appello a tutti coloro che possano intervenire, in primis lo stato indonesiano. Intanto proseguono incessantemente le ricerche dei soccorritori, alle prese con una delle più grandi emergenze della storia del paese. Nella pagina successiva altre informazioni sulla situazione in Indonesia dopo il terremoto e il video del tragico tsunami. […]