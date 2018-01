Incendio a bordo di un camion, che poi coinvolge altri tre veicoli: bilancio disastroso e traffico in tilt

Brescia, incidente sull’autostrada: camion a fuoco, 6 morti– Drammatico incidente avvenuto poche ore fa in autostrada: intorno alle ore 14 di martedì 2 gennaio ben tre veicoli si sono scontrati lungo il tratto autostradale A21 Torino-Piacenza-Brescia, all’altezza di Montirone (Brescia). Uno dei veicoli, un camion con cisterna, ha preso fuoco e scatenato il panico. Drammatico il bilancio dell’incidente: sei morti e diversi feriti gravi, con traffico in tilt in autostrada e sulle strade adiacenti.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, riportate dal sito ilgiorno.it, la cisterna di uno dei mezzi pesanti ha improvvisamente preso fuoco coinvolgendo un altro camion (senza cisterna) e una macchina. Le vittime dell’incidente sono tutte le persone a bordo dell’automobile (quattro passeggeri e un conducente) e l’autista del camion senza cisterna. A pagina successiva tutti i problemi alla circolazione stradale e un dettaglio in più sull’incidente.