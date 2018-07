Thailandia, ragazzi intrappolati, morto un soccorritore: si complica il salvataggio

Thailandia, tragedia nell’operazione di recupero dei ragazzi nella grotta: un soccorritore muore per mancanza di ossigeno

Si fanno sempre più difficili le operazioni di salvataggio dei 12 ragazzi intrappolati in una grotta a Tham Luang, in Thailandia, dal 23 giugno scorso. E l’ultima news è tragica: uno dei Navy Seals, i soccorritori impegnati nel recupero e nell’assistenza dei ragazzi, è morto poche ore fa mentre era in azione. Il 38enne, secondo quanto riportato dal portavoce delle operazioni di soccorso, è deceduto per mancanza di ossigeno mentre tentava di tornare in superficie da sottoterra. Inutili i tentativi di rianimazione: il thailandese ha perso la vita.

E le prossime ore, come se non bastasse, non sono incoraggianti: secondo le previsioni meteo la pioggia tornerà ad abbattersi sulla città e l’accumulo di acqua e fango potrebbe riportare la situazione com’era all’inizio dell’operazione, rendendo quasi vano ogni passo avanti fatto finora. Tra la terraferma e il luogo in cui sono intrappolati i ragazzi della squadra di calcio, insieme al loro allenatore, ci sono 6 ore di percorso a tratta (6 all’andata e 6 al ritorno). Il che rende tutto davvero complicato, un’odissea quasi irrealizzabile, ma i soccorritori e le famiglie degli intrappolati non si arrendono.

I ragazzi intanto sono in condizioni accettabili, deboli ma comunque nutriti e idratati grazie alle provviste fatte pervenire loro dalle forze in azione. Il momento del blitz e del definitivo salvataggio dei malcapitati sembra essere ancora lontano, ma si continua a lavorare senza sosta.