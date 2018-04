Toscana, furgone travolge anziani alla fermata a Massa. Una morta e diversi feriti per l’incidente

Massa, un furgone ha travolto un gruppo di anziani alla fermata. Diversi feriti e un morto.

Stamattina a Massa, sulla via Aurelia, è avvenuto un tragico incidente che è costato la vita ad una donna ed ha ferito gravemente una coppia. Un furgone, che trasportava medicinali, ha travolto un gruppo di anziani che stava aspettando l’arrivo del pullman per partecipare ad una gita turistica e raggiungere Praga. Una donna anziana (circa 75 anni) è morta sul colpo, in seguito all’incidente. Una coppia, marito e moglie, invece è stata ferita gravemente e trasportata urgentemente al Nuovo ospedale delle Apuane di Massa.

Il conducente del furgone è stato portato all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca con un trauma cranico e un forte stato di shock. E’ stata portata nello stesso ospedale anche una donna colta da malore, amica della vittima che è morta stamattina in seguito all’incidente stradale. […]