Traffico in tempo reale: code sulla Milano-Serravalle-Genova, aggiornamenti oggi 14 agosto

Seguite con noi gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale sull’esodo di Ferragosto 2018 sulle principali arterie stradali italiane.

Traffico in tempo reale: code sul traforo del Monte Bianco, aggiornamenti oggi 14 agosto

Su questa pagina potrete leggere gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale per la giornata di martedì 14 agosto in queste ore da bollino nero per l’esodo di Ferragosto 2018. Lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica il traffico è in deciso aumento e rimarrà ancora intenso anche per le prossime ore. Vediamo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle code e le criticità:

Ore 10:15 Una di coda di 1 km si è formata sulla A7 Milano-Serravalle-Genova a causa di un incidente. Lunghe code anche sulla A3 Napoli-Salerno in direzione Salerno per traffico intenso. Coda su Bivio A10/A26 Trafori provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce per incidente.

Ore 7:25 Si raccomanda cautela nel tratto di strada tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena cosi come sulla Genova-Savona per la presenza di forte pioggia.

Martedì 14 agosto 2018

Ore 23:00 Si raccomanda attenzione sulla Vittorio Veneto-Fadalto (A27 Venezia-Belluno) per la presenza di forte vento. Sulla A14 Ancona-Pescara, il bivio per Civitanove Marche è chiuso al traffico fino alle ore 6 di domani mattina per ripristino incidente.

21:00 A Roma sul tratto complanare Urbano A24, coda tra svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare per incidente. Sulla A4, Torino-Brescia, l’uscita di Sesto San Giovanni e’ chiusa al traffico fino alle 23:00 del 16/08/2018 provenendo da Torino per lavori. Uscita consigliata provenendo da Torino: Cormano.

18:45 Tempi di attesa di oltre 30 minuti per l’imbarco sui traghetti da e per Messina.

18:15 Traffico rallentato tra Udine sud e Pontebba per pioggia intensa

18:00 Traffico Rallentato tra Baiano e Avellino Ovest per Veicolo in fiamme

17.40 Traffico Rallentato tra Pescara Nord e Pineto per Materiali dispersi

16:40 Rallentamenti tra Busalla e Genova Bolzaneto a causa della pioggia intensa che si sta abbattendo sulla Liguria. Coda tra il bivio A7 Genova Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

13.00 Coda sul Traforo del Monte Bianco, in direzione Chamonix, in corrispondenza di Piazzale Italiano. Attesa prevista 30 minuti.

9.50 Coda di 2 km sulla A22 Brennero-Modena, al km 207 in direzione Brennero, tra Verona Nord e Affi a causa di un incidente.

9.35 Coda sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, al km 131.7 in direzione Genova, tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per veicolo in avaria. Nella pagina successiva potrete leggere altri aggiornamenti sul traffico in tempo reale. […]