Traffico in tempo reale, esodo di Ferragosto: lunghe code per attraversamento dogana svizzera, domenica 12 agosto

Seguite con noi le notizie sul traffico in tempo reale in vista del lungo esodo estivo di Ferragosto.

Traffico in tempo reale, esodo di Ferragosto: lunghe code sulle autostrade, domenica 12 agosto

Su questa pagina potrete seguire il traffico in tempo reale sulle principali arterie stradali italiane in vista dell’esodo da bollino nero di Ferragosto. Si preannuncia un fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. I flussi si sono già intensificati nelle prime ore dell’alba soprattutto lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compresa la E45 e i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. E’ stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 12 agosto.

Ore 11:15 Coda in uscita a Rimini Sud per traffico intenso. Traffico intenso anche all’uscita di Val Vibrata. Lunghe code si sono formate anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Traffico rallentato sulla Calenzano-Firenze. Code a tratti tra Castellamare di Stabia e Salerno.

Domenica 12 agosto 2018 ore 8:45: sulla A27 Belluno-Ss 51 Alemagna coda di 1 km a causa di traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Coda di 3 km sulla Termoli Molise-Poggio Imperiale a causa di un incidente. Sulla Caserta-Napoli (Ai Roma-Napoli) in direzione Napoli coda di 1 km tra Caserta Nord e Napoli Nord per traffico congestionato.

Sabato 12 agosto – Ore 23:13 Situazione tranquilla sulel autostrade italiane, tranne qualche incidente che sta rallentando la circolazione sull’A4 Milano Brescia

Ore 18:50 Al momento il traffico in direzione delle principali direttrici autostradali sembra in fase di normalizzazione. A4: – direzione est: 1 km di coda alla barriera di Trieste Lisert; A5: Traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di circa due per attraversare la frontiera. E’ stata disposta la chiusura del tratto tra Courmayeur sud ed il Traforo del Monte Bianco in direzione di quest’ultimo. Al Traforo del Monte Bianco si segnala una coda in corrispondenza del piazzale italiano (tempi di attesa, 2 ore in direzione Francia). Per l’imbarco sui traghetti a Villa San Giovanni rimane di circa tre ore il tempo di attesa, in diminuzione nelle ore serali.

Traffico in tempo reale Traforo del Monte Bianco– Traffico in aumento dall’Italia verso Francia dove si registra un’ora di attesa. Nella direzione opposta la coda è di 45 minuti. Traffico in aumento anche sulle autostrade dell’Emilia-Romagna. Il punto di maggiore criticità è registrato attualmente sull’A1-A14 di Casalecchio, all’altezza dell’area in cui è esplosa l’autocisterna. Si viaggia su una sola carreggiata. Lunghe cose si sono formate anche sull’A14 per raggiungere la riviera romagnola, in particolar modo nella zona di Modena, all’intersezione con l’A22 e nel nodo di Bologna.

Sulla A22 lunghe code con rallentamenti in entrambe le direzioni e rimarranno tali anche per la mattina di domani. Traffico intenso anche sul lago di Garda, e in Alto Adige, soprattutto in Val Pusteria in entrambe le direzioni.

Sulla A2 si registrano, al momento, code anche di tre ore per traghettamenti verso la Sicilia. All’altezza dello svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello. […]