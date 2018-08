Traffico in tempo reale, la situazione LIVE sulle autostrade italiane: traffico intenso al centro-nord | Info viabilità 19 agosto 2018

PREVISIONI METEO ITALIA – LUNEDÍ 20 AGOSTO 2018

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile e soleggiato su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento a ridosso dei rilievi alpini, clima più asciutto altrove. In serata precipitazioni in esaurimento sulle Alpi, persiste stabilità prevalente altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Nord. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attività temporalesca localmente molto intensa in estensione dall’Appennino verso le aree costiere tirreniche. In serata tempo in lento miglioramento con residui temporali sulle coste di alto Lazio e bassa Toscana. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli Settentrionali od Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo con temporali sui settori settentrionali della Sicilia, maggiore stabilità altrove con qualche addensamento in più sulla Calabria. Al pomeriggio instabilità diffusa sia sui settori peninsulari che sulle isole con fenomeni temporaleschi localmente molto intensi. In serata residui fenomeni sui settori tirrenici e sulle Isole maggiori, più asciutto altrove. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.