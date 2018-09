Traffico in tempo reale, lunedì 3 settembre 2018: situazione LIVE autostrade italiane, code e incidenti – Info viabilità

PREVISIONI METEO ITALIA – LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018

Al Nord: Al mattino addensamenti sulle alpi nord occidentali e al Nord Est associati a locali acquazzoni, più stabile e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo il settore alpino e su Friuli con attività temporalesca localmente intensa. In serata fenomeni in generale esaurimento, ampie schiarite sulle pianure. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità sparsa su tutte le regioni ma con prevalente assenza di fenomeni, se non locali acquazzoni possibili solo sui settori tirrenici di Lazio e Toscana. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne di Umbria, Marche e Abruzzo in estensione ai settori costieri adriatici. In serata precipitazioni attese in lento esaurimento, clima più asciutto sulle regioni tirreniche. Temperature minime e massime stazionarie o diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’arco appenninico molisano e campano con locali temporali. In serata locali fenomeni attesi anche sulla Puglia settentrionale, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o localmente molto mossi.