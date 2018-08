Traffico in tempo reale oggi lunedì 27 agosto 2018, situazione LIVE autostrade italiane | Info viabilità

PREVISIONI METEO ITALIA – MARTEDÍ 28 AGOSTO 2018

Al Nord: al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi e sui settori occidentali ma senza fenomeni di rilievo, ampi spazi di sereno sulle altre zone. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti Settentrionali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: al mattino condizioni di generale stabilità con sole prevalente sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto e soleggiato sia sulle coste che sugli Appennini. In serata condizioni di tempo sempre stabile su tutte le regioni con ampi spazi di sereno. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati Settentrionali. Mari da poco mossi a quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: al mattino tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio ancora condizioni di generale stabilità su tutte le regioni con sole prevalente, qualche nube solo tra Sicilia e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in rialzo. Venti moderati da Nord. Mari mossi o localmente molto mossi.