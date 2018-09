Traffico in tempo reale oggi, sabato 1 settembre 2018: situazione LIVE autostrade italiane, code e incidenti / Info viabilità

La situazione del traffico in tempo reale sulle principali autostrade italiane per la giornata di oggi, sabato 1 settembre 2018

Su questa pagina traovate gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale sulle autostrade per la giornata di oggi, sabato 1 settembre 2018. Particolare attenzione alla zona di Genova, dopo il crollo del ponte che sta creando problemi di viabilità sui raccordi principali della città: tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per lesioni alle strutture. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

01/09 08:57, Coda di 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per ripristino incidente

01/09 08:51, coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso

20.31 Coda di 4 km sulla A14 Ancona-Pescara tra Pedaso e Grottammare per Ripristino incidente.

20:16 Coda sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per incidente.

20.13 Coda in uscita sulla A14 Milano-Brescia, in direzione Trieste, a Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso.

19.35 Code a tratti sulla A14 Ancona-Bologna, in direzione Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/Diramazione Ravenna per traffico intenso.

19.30 Coda sulla A7 Milano Serravalle-Genoa, in direzione Milano, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per incidente.

19.06 Coda di 6 km tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso, sull’autostrada A14 Ancona-Pescara in direzione Taranto, per ripristino incidente.

13:50, coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A1 Milano-Napoli per traffico intenso

11:58, coda di 5 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente

09:10, coda di 3 km tra Anagni e Ferentino per incidente sull’autostrada A1

09:02, coda tra Nodo A8/A4 Torino-Trieste e Busto Arsizio per temporali

08:17, traffico rallentato tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA per ripristino incidente