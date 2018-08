La situazione del traffico in tempo reale sulle principali autostrade italiane per oggi, sabato 25 agosto 2018

Traffico in tempo reale oggi sabato 25 agosto 2018, situazione LIVE autostrade italiane: lunghe code in Toscana e Marche | Info viabilità

Su questa pagina potrete trovare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale per la giornata di oggi, sabato 25 agosto 2018. Particolare attenzione alla zona di Genova, dopo il crollo del ponte che sta creando problemi di viabilità sui raccordi principali della città: tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per lesioni alle strutture. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova

10.19 – Coda di 7 km sull’autostrada A14 Ancona Pescara, al km 279.5 in direzione Taranto, tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio per tratto chiuso. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Civitanova Marche.

09.55 – Coda di 10 km sul tratto autostradale A14 Ancona-Pescara, al km 287.9 in direzione autostrada Milano-Napoli, tra Val Vibrata e Pedaso per ripristino incidente.

9.52 Coda di 7 km sull’autostrada A1 Roma-Firenze, al km 335.8 in direzione Milano, tra Monte San Savino e Valdarno per veicolo in fiamme.

9.30 Tratto chiuso sull’autostrada A14 Ancona-Pescara, al km 301.8 in direzione Taranto, tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare fino alle ore 21 del 25/08/2018 per ripristino incidente. Entrata consigliata verso Pescara: Grottammare. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Civitanova Marche

9.13 Traffico bloccato sul tratto autostradale A1 Roma-Firenze, al km 335.8 in direzione Milano, tra Arezzo e Valdarno per veicolo in fiamme

Ore 9.01 – Coda di 9 km sul tratto autostradale A14 Ancona-Pescara, al km 287.9 in direzione autostrada Milano-Napoli, tra Val Vibrata e Pedaso per ripristino incidente.

Seguono altri aggiornamenti. […]