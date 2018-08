La situazione sulle strade e autostrade italiane di oggi, giovedì 23/08/2018. Aggiornamenti in tempo reale

Traffico in tempo reale, situazione LIVE sulle autostrade italiane | Info viabilità oggi, giovedì 23 agosto 2018

Su questa pagina potrete trovare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale per la giornata di oggi, giovedì 23 agosto 2018. Particolare attenzione alla zona di Genova, dopo il crollo del ponte che sta creando problemi di viabilità sui raccordi principali della città: tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto per lesioni alle strutture. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

11:27 Coda tra Bologna Fiera e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio a causa di un veicolo in avaria.

10:40 Coda in uscita a Capodichino provenendo da Autostrada Milano-Napoli per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

09:26, Coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

09:15, Coda di 2 km tra Bivio A1-Variante e Calenzano per veicolo in avaria.

