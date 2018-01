Tragedia in montagna al nord nel monte Pliche: ci sono vittime. Numerosi incidenti in questi giorni

Tragedia in montagna al nord nel monte Pliche: ci sono vittime. – Solo qualche giorno fa raccontavamo della tragedia nel Trentino, nella giornata di ieri invece è successo in Veneto. Una donna di 44 anni è morta cadendo dalla vetta del monte Plische, in Veneto al confine tra le province di Verona e Vicenza. L’allarme è stato lanciato da un suo compagno di gita che l’ha vista scivolare nel vuoto appena raggiunta la cima del monte, nei pressi della croce che la contraddistingue. A raggiungere la donna, per primi, gli uomini del soccorso alpino e quindi i sanitari che non hanno potuto che constatare il decesso. La vittima è Ludmila Drogovozov, 44 anni, escursionista di nazionalità moldava residente da tempo a Soave (Vr). L’elicottero di Verona emergenza ha provato ad avvicinarsi in qualsiasi modo ma è stato ostacolato dalla nebbia. […]