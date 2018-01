Molti tra i sopravvissuti sono stati trasferiti nella base navale a Tripoli

Un gommone di migranti affonda nel Mediterraneo: solo in sedici tratti in salvo, almeno 60 morti – Nuova tragedia nel Mar Mediterraneo. Un centinaio di migranti risultano dispersi al largo delle coste libiche, dove un gommone e’ affondato. Lo ha reso noto un portavoce della marina di libica, Ayoub Kacem, precisando che solo 16 persone sono state tratte in salvo, comprese alcune donne. I sopravvissuti hanno detto che il gommone trasportava oltre 100 migranti quando si e’ inabissato. “Abbiamo trovato il gommone con i migranti intorno alle 10 del mattino (di ieri ndr.). Era ormai affondato ed abbiamo messo in salvo 16 migranti. Il resto dell’equipaggio, sfortunatamente non c’era piu’ e non abbiamo trovato ne’ superstiti né cadaveri” ha dichiarato il comandante della guardia costiera libica Nasr al Qamoud, citato dal sito della Reuters. Molti tra i sopravvissuti, che sono stati trasferiti nella base navale a Tripoli, hanno raccontato che a bordo del gommone affondato c’erano almeno 70 persone al momento della partenza da Khoms, ad est della capitale.[…]