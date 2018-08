USA, sparatoria a Jacksonville durante un torneo di videogames: 4 morti e 11 feriti

PREVISIONI METEO ITALIA – LUNEDÍ 27 AGOSTO 2018

Al Nord: al mattino bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità atmosferica, con qualche innocua nube su Alpi e Appennini. In serata non sono attese variazioni di rilievo con stabilità prevalente e cieli sereni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli generalmente da nord. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: al mattino tempo prevalentemnete stabile su tutti i settori, salvo locali e residue piogge su quelli costieri abruzzesi. Al pomeriggio persistono condizioni di generale stabilità ovunque con ampie schiarite e clima asciutto. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature minime in calo e massime in aumento. Ventimoderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole: al mattino clima instabile sulle regioni adriatiche con piogge tra Puglia settentrionale e costa molisana, più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sui settori tirrenici della Calabria. Al pomeriggio residue piogge sulla Puglia centro-meridionale e locali temporali sulla Calabria, maggiore stabilità altrove. In serata migliora quasi ovunque salvo residui fenomeni sulla Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.