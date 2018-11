VinciCasa, estrazione di oggi 14 novembre 2018: numeri vincenti e quote

VINCICASA, COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE?

La lotteria VinciCasa premia con 500mila euro chi riesce a indovinare i 5 numeri che compongono la combinazione vincente. Le case vinte finora sono 82: l’ultima vincita è stata fatta a Calcinaia, in provincia di Pisa, nell’estrazione del 27 ottobre 2018. Giocare alla lotteria VinciCasa è semplice: basta selezionare 5 numeri tra 1 e 40 e sperare di indovinarli tutti. Il costo di ogni singola giocata è di 2 euro. Il primo premio di categoria di 500mila euro è diviso in 300mila da utilizzare nell’acquisto di uno o più immobili in Italia e 200mila dall’uso a piacere. É possibile vincere anche indovinando 4, 3 o 2 numeri della combinazione vincente, con la cifra che dipenderà dall’entità del montepremi (in base a cui vengono assegnate le quote). L’estrazione si svolge ogni giorno, alle ore 20, compresi i festivi.

VINCICASA, COME RISCUOTERE LE VINCITE?

Il montepremi garantito in questo concorso, abbinato al gioco Win For Life, è di 500mila euro. Il tempo massimo entro cui il vincitore del primo premio deve acquistare la/le casa/e vinta/e è di due anni. É possibile, inoltre, riscuotere il primo premio solo presso l’Ufficio Premi Sisal di Milano e Roma. Per i premi secondari la riscossione può avvenire in qualsiasi ricevitoria o Punto di Pagamento Premi; il periodo entro cui riscuoterli è tassativamente di 60 giorni.