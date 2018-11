Virginia Raggi è stata assolta, niente dimissioni da sindaca di Roma

La sentenza del processo a Virginia Raggi: la sindaca è stata assolta, fine di un incubo

Virginia Raggi assolta, ecco cosa è successo

Torna il sereno per Virginia Raggi: la sindaca di Roma, tra i leader del Movimento 5 Stelle, è stata assolta in primo grado nel processo in cui era accusata di falso per la nomina di Renato Marra come direttore del reparto Turismo del Campidoglio. La sentenza di sabato 10 novembre 2018 ha scagionato la Raggi, dichiarandola innocente e sventando la minaccia di doversi dimettere da sindaca della capitale. Sventata, di conseguenza, la possibilità di dover tornare alle urne per nominare un nuovo sindaco.

RAGGI ASSOLTA, LE ACCUSE

Virginia Raggi era accusata di aver “dichiarato il falso” al responsabile anticorruzione del comune di Roma nel giustificare il trasferimento di Renato Marra dalla polizia municipale alla direzione del Dipartimento turismo, un’operazione che ha comportato un aumento di stipendio di circa 20mila euro annui a Marra. La Raggi dichiarò di averlo nominato “in autonomia”, negando di aver ricevuto pressioni da Raffaele Marra, fratello di Renato. Dalle indagini uscirà poi che ciò non è stato, ma secondo i giudici le dichiarazioni della sindaca “non costituiscono reato” e la Raggi è stata dunque liberata dalle accuse dei pm, che avevano chiesto la detenzione in carcere per 10 mesi. La sindaca, scoppiata in lacrime in aula poco dopo la sentenza, ha poi rilasciato questo post su Twitter: “Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo avanti #ATestaAlta per #Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini“.